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20.12.19 15:06
Численность косуль в тюменских лесах за десять лет увеличилась вдвое
"Динамика у нас очень хорошая, наблюдается рост численности многих животных", - сказал Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в пятницу.
Так, за десять лет популяция медведей возросла с 772 до 2445 особей.
По словам Щепелина, это связано с миграцией медведей из районов Сибири, пострадавших от пожаров и паводков.
"В два раза увеличилась численность косуль; в 2010 году в лесах области насчитывалась 21 тыс. особей, в 2019 году - свыше 42,7 тыс.", - сказал глава департамента.
Он пояснил, что росту популяции косуль, кабанов и лосей способствует хорошая кормовая база и благоприятные погодные условия.
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