Численность косуль в тюменских лесах за десять лет увеличилась вдвое

20.12.19 15:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Популяция многих животных в лесах Тюменской области за последние годы значительно увеличилась, сообщил директор регионального Госохотдепартамента Василий Щепелин.

"Динамика у нас очень хорошая, наблюдается рост численности многих животных", - сказал Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в пятницу.

Так, за десять лет популяция медведей возросла с 772 до 2445 особей.

По словам Щепелина, это связано с миграцией медведей из районов Сибири, пострадавших от пожаров и паводков.

"В два раза увеличилась численность косуль; в 2010 году в лесах области насчитывалась 21 тыс. особей, в 2019 году - свыше 42,7 тыс.", - сказал глава департамента.

Он пояснил, что росту популяции косуль, кабанов и лосей способствует хорошая кормовая база и благоприятные погодные условия.