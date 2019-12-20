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20.12.19 15:15
ФАС с 2020 г вводит льготный ж/д тариф для пригородных перевозок в Крыму
Документ, принятый 6 декабря, размещен на официальном портале правовой информации в пятницу.
Приказ распространяет на ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД, Симферополь) льготный исключительный тариф в виде коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, оказываемые при перевозке пассажиров в пригородном сообщении.
Кроме того, ФАС установила для Крымской желдороги тарифы, сборы и плату на работы (услуги) по использованию инфраструктуры ж/д транспорта при пригородных перевозках на уровне тарифов, сборов и платы, утвержденных ранее для пригородных перевозок РЖД в субъектах РФ.
Крымская желдорога основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. Предприятие в декабре 2015 года передано в собственность РФ в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), в январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность желдороги на полуострове составляет более 1,3 тыс. км.
В третьей декаде декабря 2019 года откроется пассажирское ж/д сообщение Крыма с материковой частью России, поезда пойдут по мосту через Керченский мост. Пока их запускают из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы - в Симферополь, в будущем планируется расширить географию поездок. Перевозками займется компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).
Как сообщалось, зарегистрированная в ноябре этого года симферопольская "дочка" ГСЭ - ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, Симферополь) - с 1 января 2020 года может начать деятельность по осуществлению пригородных пассажирских железнодорожных перевозок в Крыму.
Минтранс Крыма получил заявку ЮППК, рассматривает ее. "Заявка поступила несколько дней назад. Мы ее смотрим", - сказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов журналистам в пятницу, 20 декабря.
Он уточнил, что договор с Крымской желдорогой на перевозки электричками заключен, каждый год обновляется заявка, и документ перезаключается. "У нас есть действующий договор с заявкой Крымской железной дороги", - сказал Карпов.
Министр отметил, что Крыму нужно "увеличение сообщения пригородными электропоездами на территории республики" и связь, минимум, с соседним Краснодарским краем.
Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.
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