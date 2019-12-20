Вздохнуть спокойно: власти обещают улучшить экологию в Красноярске
  
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
   
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.12.19 15:22

Новогодний Петербург востребован у туристов меньше Москвы из-за высоких цен

© РИА Новости. Александр Гальперин
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Новогодние туры в Петербург из-за высоких цен пользуются меньшей популярностью у россиян, чем поездки в Москву, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В этом году новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург вновь уступают в объемах московским праздничным программам. Туроператоры говорят о снижении спроса или незначительном приросте к прошлому году", - сказала она.

По словам Тюриной, из дальних регионов поездка в столицу обходится значительно дешевле, чем в Петербург. Кроме того, Москва привлекает туристов рождественским фестивалем, который длится месяц - многие москвичи остаются на зимние праздники дома и гуляют по своему городу.

"Места в петербургских отелях, даже центральных, на праздники еще есть. Зимой питерские отели держат неплохие цены, но они все равно выше московских. А добраться в город 31 декабря будет очень дорого - билет на "Сапсан" в одну сторону обойдется в 20,3 тыс. рублей", - заметила она.

Российские туроператоры по-разному оценили спрос на новогодние туры в Петербург в 2019 году. "В некоторых компаниях спрос на заезды после Нового года вырос на 12-15%. В то же время другие туроператоры заявили о спаде на 10% - в первую очередь за счет сборных и школьных групп", - заключила Тюрина.

Петербург в 2018 году посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн - иностранцы. Как ранее сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец, в 2019 году Петербург войдет в "пятерку" регионов РФ, принимающих больше всего туристов, среди них также Москва, Краснодарский край, Московская область и Крым.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве
.
  20.12.19 14:21
Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке
.
  20.12.19 09:22
Москва вновь признана самым туристически привлекательным регионом РФ
.
  20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
.
  20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
.
  19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
.
  19.12.19 14:03
Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"
.
  19.12.19 13:25
Путин не видит необходимости в перезахоронении тела Ленина
.
  19.12.19 11:04
Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2023 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket