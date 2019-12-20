Новогодний Петербург востребован у туристов меньше Москвы из-за высоких цен

20.12.19 15:22

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Новогодние туры в Петербург из-за высоких цен пользуются меньшей популярностью у россиян, чем поездки в Москву, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В этом году новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург вновь уступают в объемах московским праздничным программам. Туроператоры говорят о снижении спроса или незначительном приросте к прошлому году", - сказала она.

По словам Тюриной, из дальних регионов поездка в столицу обходится значительно дешевле, чем в Петербург. Кроме того, Москва привлекает туристов рождественским фестивалем, который длится месяц - многие москвичи остаются на зимние праздники дома и гуляют по своему городу.

"Места в петербургских отелях, даже центральных, на праздники еще есть. Зимой питерские отели держат неплохие цены, но они все равно выше московских. А добраться в город 31 декабря будет очень дорого - билет на "Сапсан" в одну сторону обойдется в 20,3 тыс. рублей", - заметила она.

Российские туроператоры по-разному оценили спрос на новогодние туры в Петербург в 2019 году. "В некоторых компаниях спрос на заезды после Нового года вырос на 12-15%. В то же время другие туроператоры заявили о спаде на 10% - в первую очередь за счет сборных и школьных групп", - заключила Тюрина.

Петербург в 2018 году посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн - иностранцы. Как ранее сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец, в 2019 году Петербург войдет в "пятерку" регионов РФ, принимающих больше всего туристов, среди них также Москва, Краснодарский край, Московская область и Крым.