Главного архитектора Сочи выберут в ходе всероссийского конкурса

20.12.19 15:39

© РИА Новости. Владимир Песня

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи готовятся провести всероссийский конкурс по выбору главного архитектора курорта, сообщил журналистам мэр Алексей Копайгородский.

"Нам нужна светлая голова человека, который будет понимать уникальность этого города, который досконально будет знать историю курорта: как он формировался, какие места и для чего создавались", - отметил градоначальник.

"Архитектор должен правильно организовать высотную застройку Сочи, зонировать все части, чтобы сохранились зеленые насаждения", - сказал Копайгородский.

По его словам, в конкурсе смогут принимать участие жители всей России.

"Мы сейчас работаем с Москвой, Петербургом, Казанью и другими крупными городами. Возможно, у них есть специалисты с огромным опытом", - отметил мэр.

Говоря о предстоящих выборах главного архитектора, он подчеркнул, что "это будет не один человек, а команда из пяти человек, которая составит идеологическое ядро".

При этом Копайгородский выразил уверенность, что новые специалисты "на основании пожеланий жителей, истории и стратегии города создадут единую концепцию развития Сочи".

Между тем, в пресс-службе горадминистрации агентству "Интерфакс-Юг" утонили, что конкурс на место главного архитектора еще не объявлен.