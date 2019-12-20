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20.12.19 15:39
Главного архитектора Сочи выберут в ходе всероссийского конкурса
"Нам нужна светлая голова человека, который будет понимать уникальность этого города, который досконально будет знать историю курорта: как он формировался, какие места и для чего создавались", - отметил градоначальник.
"Архитектор должен правильно организовать высотную застройку Сочи, зонировать все части, чтобы сохранились зеленые насаждения", - сказал Копайгородский.
По его словам, в конкурсе смогут принимать участие жители всей России.
"Мы сейчас работаем с Москвой, Петербургом, Казанью и другими крупными городами. Возможно, у них есть специалисты с огромным опытом", - отметил мэр.
Говоря о предстоящих выборах главного архитектора, он подчеркнул, что "это будет не один человек, а команда из пяти человек, которая составит идеологическое ядро".
При этом Копайгородский выразил уверенность, что новые специалисты "на основании пожеланий жителей, истории и стратегии города создадут единую концепцию развития Сочи".
Между тем, в пресс-службе горадминистрации агентству "Интерфакс-Юг" утонили, что конкурс на место главного архитектора еще не объявлен.
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