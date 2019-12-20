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20.12.19 15:44
Центры амбулаторной онкологической помощи появились в Тюменской области
Один центр начал работу в Тюмени, второй - в Ишиме, сообщает в пятницу пресс-служба областного департамента здравоохранения.
Так, в Ишимском центре пройти химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара смогут не только жители города, но и нескольких районов.
"У онкобольных, которым показана химиотерапия, порой не хватает ни средств, ни времени, а главное сил для того, чтобы ездить на лечение в Тюмень. Все назначения, выбор препаратов, расчет доз - все это по-прежнему централизованно курируется докторами "Медгорода", но выполнять сами процедуры теперь будут подготовленные специалисты Ишима", - приведены в пресс-релизе слова главврача расположенной в Ишиме областной больницы N 4 Вячеслава Афанасьева.
В 2020 в регионе планируется открыть еще три центра - в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.
Высокотехнологичный лечебно-диагностический комплекс "Медгород" расположен в Тюмени и объединяет несколько крупных медцентров.
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