Вздохнуть спокойно: власти обещают улучшить экологию в Красноярске
  
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
   
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.12.19 15:59

Свердловская область подготовила план размещения объектов Универсиады-2023

© РИА Новости. Павел Лисицын
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект планировки территорий к проведению Универсиады-2023 разработан в Свердловской области, власти изучают потребности объектов в электроснабжении, сообщил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов журналистам в пятницу.

"В настоящий момент ведется уточнение электрических нагрузок, что очень важно для энергетиков, чтобы определить, какая необходима мощность и в какой последовательности, какова этапность загрузки оборудования", - отметил он.

Чикризов уточнил, что на данный момент готово техническое решение, также определены компании, которые будут реализовывать проект.

"В настоящий момент понятно, что необходимо строительство подстанций 110/10 Кв, что будет четыре электроподстанции, это уже определено проектом", - сообщил первый замминстра.

Он также добавил, что финансирование предполагается за счет собственных средств компаний.

В начале июля 2019 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

"Синара-Девелопмент", основной участник при подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге, планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года. Речь шла о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будет размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7 тыс. кв. метров и объекты зоны гостеприимства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве
.
  20.12.19 14:21
Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке
.
  20.12.19 09:22
Москва вновь признана самым туристически привлекательным регионом РФ
.
  20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
.
  20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
.
  19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
.
  19.12.19 14:03
Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"
.
  19.12.19 13:25
Путин не видит необходимости в перезахоронении тела Ленина
.
  19.12.19 11:04
Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2023 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket