Свердловская область подготовила план размещения объектов Универсиады-2023

20.12.19 15:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект планировки территорий к проведению Универсиады-2023 разработан в Свердловской области, власти изучают потребности объектов в электроснабжении, сообщил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов журналистам в пятницу.

"В настоящий момент ведется уточнение электрических нагрузок, что очень важно для энергетиков, чтобы определить, какая необходима мощность и в какой последовательности, какова этапность загрузки оборудования", - отметил он.

Чикризов уточнил, что на данный момент готово техническое решение, также определены компании, которые будут реализовывать проект.

"В настоящий момент понятно, что необходимо строительство подстанций 110/10 Кв, что будет четыре электроподстанции, это уже определено проектом", - сообщил первый замминстра.

Он также добавил, что финансирование предполагается за счет собственных средств компаний.

В начале июля 2019 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

"Синара-Девелопмент", основной участник при подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге, планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года. Речь шла о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будет размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7 тыс. кв. метров и объекты зоны гостеприимства.