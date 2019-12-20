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20.12.19 16:09

Первая "дальневосточная" ипотека под 2% годовых выдана в Якутии

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый займ по "дальневосточной" ипотеке выдан в Якутии, одобрено более десятка заявок, сообщается на сайте Республиканского ипотечного агентства.

"Первой заемщицей по программе стала 28-летняя Изабелла Лебедева. За прошедшую неделю банком ДОМ.РФ одобрено уже несколько десятков заявок от горожан и жителей районов", - говорится в сообщении.

С момента запуска программы специалистами агентства проведено более 300 консультаций.

Республиканское ипотечное агентство (РИА) является официальным агентом АО "Банк ДОМ.РФ", крупного финансового института, оператора правительства РФ по программе "Дальневосточная ипотека".

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Первоначальный взнос по ипотеке составит не менее 20% от приобретаемого жилья. Кредит могут получить молодые семьи - возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под строительство ИЖС. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Еще одним условием стала обязательная прописка в квартире или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.

10 декабря были выданы первые три кредита - молодым семьям во Владивостоке.

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