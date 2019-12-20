Будущее "китовой тюрьмы" определят ее собственники

20.12.19 16:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко заверил, что в крае больше не повторится "китовая тюрьма", а дальнейшую судьбу этого места решат собственники.

"Не знаю, что собственники будут в вольерах делать, но больше таких названий ("китовая тюрьма" - ИФ) не будет", - сказал Кожемяко в интервью агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Он отметил, что в бывшей "китовой тюрьме" стоит оборудование Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) и частное оборудование.

"По частному оборудованию тема закрыта. Что они с ним сделают? Наверное уберут, потому что смысла оставлять его там нет. А может быть начнут заниматься аквакультурой - мне сложно сказать. У ТИНРО-центра в этих вольерах была передержка, нерп раненых выхаживали. Но сейчас эта история закончилась", - добавил Кожемяко.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.

Экологи обеспокоены судьбой шести моржат, которые содержались в "китовой тюрьме", а теперь проданы российскому дельфинарию в Новосибирске. Компания хотела продать животных в Китай, но Росприроднадзор признал это незаконным. Разбирательство продолжается.