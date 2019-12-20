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Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке

© РИА Новости. Евгений Биятов
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Журналистка издания Baza Анна Никитина намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с полученными травмами при проведении следственных действий, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор СМИ Никита Могутин.

"Анна все травмы уже зафиксировала в травмпунке, справка есть, и намерена обратиться в МВД", - сказал Могутин.

По его словам, травмы Никитина получила при проведении обыска у матери Евгения Манюрова, который вечером в четверг открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Журналистка утверждает, что ее ударил один из тех сотрудников, которые прибыли в квартиру позже неё для проведения обыска.

Как сообщил Могутин, Никитина сообщила, что может стать свидетелем по уголовному делу о стрельбе в центре Москвы.

Накануне ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.

Позже стало известно, что преступление совершил 39-летний житель подмосковного Подольска Манюров. В Московском стрелковом клубе он числится среди призеров по практической стрельбе, после того как занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".

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