Роспотребнадзор усиливает контроль за продажей "снюса" и его аналогов

20.12.19 17:03

© РИА Новости. Константин Михальчевский

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявляет об усилении контроля за продажей никотиносодержащей продукции в форме леденцов и жевательной резинки.

"С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, Роспотребнадзором усилены меры по выявлению и пресечению оборота продукции без документов, подтверждающих ее безопасность и (или) не соответствующей обязательным требованиям", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора в пятницу.

Там пояснили, что продажа насвая и сосательного табака (снюса) в России запрещена по закону. Но "недобросовестные предприниматели, уходя от ответственности", пытаются продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию - это, в частности, леденцы, карамель и жевательная резинка.

В ведомстве отмечают, что такую продукцию по техрегламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" нельзя продавать без специальной процедуры оценки.

Роспотребнадзор также обращает внимание на сообщения в СМИ, где говорится о трагических случаях, связанных с употреблением подобной продукции с никотином. Пострадавшими зачастую оказываются дети и подростки.

Проблема увлечения молодежи жевательными смесями с никотином была поднята 3 декабря на встрече премьера Дмитрий Медведева с гражданами. Смеси, отметила одна из участниц встречи, легко может приобрести любой несовершеннолетний, несмотря на их опасность для здоровья. По ее словам, в РФ оборот этих средств законодательно никак не регулируется.

"Надо проанализировать, и я сейчас обращаюсь к коллегам, которые у нас здесь не только партию представляют, но и верхнюю и нижнюю палаты парламента. Надо дать поручение проанализировать, какое регулирование этого существует в других странах. Потому что я уверен, что в современных государствах просто так это не должны отдавать на откуп торговле. Видимо, там какая-то регламентация есть, если это вообще разрешать", - сказал Медведев, отвечая на вопрос.

Он также допустил возможность полного запрета оборота такой продукции в России.

Вместе с тем глава правительства напомнил и о курящих гражданах РФ, мнение которых тоже нужно учитывать.

"Но то, что здесь должно быть какое-то регулирование, а его сейчас нет, это абсолютно точно, особенно для детей", - добавил премьер.