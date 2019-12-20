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20.12.19 17:41

Нештрафуемый порог превышения скорости будет постепенно снижен с 20 до 10 км/час

© РИА Новости. Павел Лисицын
20 декабря. ИНТЕРФАКС - Снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться в РФ постепенно, нововведение будет опробовано в пилотных зонах, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

"Что касается порога 10-20, то ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам, таких порогов нет, ни в одной стране мира",- сказал Акимов журналистам.

"Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем", - подчеркнул он.

По слова вице-премьера, проект будет осуществляться в режиме пилотных зон.

"Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесён предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионщикам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть всем городским поселениям, право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов", - пояснил Акимов.

По его словам, в комиссии уверены, что с ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации "нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога".

"Подсчеты были представлены, что в год такая мера только по городам позволит спасти более 1600 жизни людей, вот это цена вопроса, когда мы говорим о том, какие мы получим эффекты",- подчеркнул Акимов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать правила установки переносных камер, фиксирующих нарушение ПДД, а также вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Такие вопросы в московской партийной приемной Медведева поднял 3 декабря один из пришедших на прием по имени Глеб Попов. Он рассказал, что сам попал в аварийную ситуацию из-за временной камеры, о которой не было информирующего знака. Также Попов отметил, что автомобилисты считают нецелесообразным снижать с 20 до 10 км в час нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дороге.

"Мы проанализируем с коллегами, я дам поручение вице-премьеру Акимову и министру внутренних дел Колокольцеву, чтобы они внимательно еще раз этот вопрос изучили - и по камерам, и по скоростным ограничениям. Я пока не предрешаю окончательного подхода", - сказал Медведев.

Правила дорожного движения находятся в ведении правительства, изменения подписываются председателем правительства. В правительстве есть соответствующая комиссия, которая занимается этими вопросами, уточнил премьер.

По словам Медведева, по вопросу о снижении нештрафуемого порога при нарушении скорости идет дискуссия в обществе.

"По моим ощущениям эти 10 км на машине очень часто не ловятся водителем. Другими словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения", - сказал лидер "Единой России".

"Я действительно считаю, что 10 км - это непонятно, чуть-чуть нажал и всё", - сказал Медведев.

Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в МВД выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

"В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч", - сказал Колокольцев "Интерфаксу".

Он отметил, что инициатива данного нововведения не принадлежит МВД РФ.

"При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях", - сказал министр.

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