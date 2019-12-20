РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа

20.12.19 22:47

© РИА Новости. Иван Руднев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, сообщили журналистам в "Газпроме".

Как сообщалось, газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске в трехстороннем формате в пятницу. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

Заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный РФ и Украиной протокол по транзиту газа через украинскую территорию сбалансированным документом, который полезен всем сторонам.

"Сегодня все стороны - победители. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа, предназначенного для Европы", - говорится в заявлении Шефчовича, поступившем в "Интерфакс".

"Я приветствую огромные усилия двух сторон, России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, и я хочу признать, в частности, личное участие министра Новака и министра Оржеля. Я также высоко оцениваю поддержку канцлера Ангелы Меркель и министра (энергетики ФРГ - ИФ) Петера Альтмайера", - подчеркнул он.

Шефчович отметил, что "теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями".

"Россия сохранит статус надежного поставщика для европейских рынков, и Украина сохраняет свою роль как стратегическая страна, осуществляющая транзит", - добавил Шевчович.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также оптимистично настроен относительно переговоров по транзиту российского газа и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей".

На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".