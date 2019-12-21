СКР: еще один раненый на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице

21.12.19 01:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.

По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.

Петренко подчеркнула, что "СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ".

По данным СКР, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

"Действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации", - сказала Петренко.

В настоящее время "изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", добавила Петренко.