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21.12.19 01:12
СКР: еще один раненый на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице
"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.
Петренко подчеркнула, что "СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ".
По данным СКР, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
"Действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации", - сказала Петренко.
В настоящее время "изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", добавила Петренко.
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