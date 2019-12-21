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21.12.19 13:27

Газпром и Нафтогаз договорятся об урегулировании претензий по действующим контрактам

© РИА Новости. Стрингер
21 декабря. Interfax-Russia.ru - "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер журналистам.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", - сказал он.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины.

Соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд кубометров российского газа в течение 5 лет.

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