Профсоюз с начала года помог вернуть морякам на Дальнем Востоке более $800 тыс. долгов по зарплате

23.12.19 06:12

© РИА Новости. Андрей Шапран

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) с начала года помогла вернуть морякам свыше $800 тыс. задержанной зарплаты и компенсаций за ущерб, причиненный здоровью, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

"В адрес ДВРО РПСМ в течение года поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 моряков. В основном, вопросы касались выплаты задержанной зарплаты, выплаты компенсации за причинение вреда здоровью моряков и репатриации из иностранных портов", - сказал Суханов.

По его словам, большая работа была проведена по оказании помощи брошенным и голодавшим российским морякам в Персидском заливе на танкерах "Crystal East", "Crystal Nord" и "Carolina Wind" под российскими флагами, компании "Находка Портбункер".

"Благодаря поддержке министерства иностранных дел РФ, Следственного управления на транспорте, транспортной прокуратуры все моряки были репатриированы в Россию и получили задержанную зарплату в сумме 16,7 млн руб.", - добавил Суханов.

С начала 2019 год представители ДВРО РПСМ проверили 72 судна, из них восемь - под российским флагом и 64 - под иностранными. На 13 судах имелись коллективные договора с профсоюзом. На всех проверенных судах были в страховые свидетельства в соответствии с требованиями Сводной Конвенции 2006 года.

Таким образом, по словам председателя ДВРО РПСМ, на всех проверенных моряки имеют финансовые гарантии от судовладельца в случае банкротства компании и морских катастроф, а также гарантии на выплату страховых сумм в случае гибели моряка.

Представители профсоюза во время посещения судов встретились с 240 российскими моряками и более чем с 1 тыс. иностранных моряков.

"В случае отсутствия коллективного договора, особенно на судах под удобными флагами, и учитывая пожелания моряков, судовладельцам направлялись нотисы с требованием проведения переговоров с МФТ и подписания договора. Было направлено 47 нотисов иностранным судовладельцам", - добавил Суханов.