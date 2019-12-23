Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

23.12.19 06:18

© РИА Новости. Василий Батанов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в понедельник вернулся во Владивосток из дальнего трехмесячного похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Во время дальнего морского похода корабли Тихоокеанского флота провели в море частные учения и тренировки, а также приняли участие в ряде мероприятий международного военного сотрудничества, посетили с деловыми заходами иностранные порты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября. За период плавания корабли ТОФ посетили несколько стран, в частности, заходили в порты Таиланда, Брунея, Филиппин, Республики Корея.