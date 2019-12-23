Пытавшийся сделать сэлфи на вагоне подросток погиб во Владивостоке от удара током

23.12.19 06:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Попытка сделать сэлфи на железнодорожной цистерне оказалось смертельной для подростка во Владивостоке, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"По предварительной информации, на станции Гайдамак 13-летний подросток, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сделать сэлфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током", - говорится в сообщении.

С начала года это уже третий случай смертельного травмирования подростков на полигоне Дальневосточной железной дороги. В 2018 году таких случаев было шесть.