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Корпорация развития будет создана в Магаданской области

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Магаданской области направят в 2020 году 150 млн рублей на создание региональной Корпорации развития, сообщает в понедельник пресс-служба Магаданской областной думы.

Соответствующие средства и мероприятия предусмотрены в программе развития Особой экономической зоны (ОЭЗ), бюджет которой был принят депутатами на последней в 2019 году сессии.

Как пояснил депутатам губернатор Магаданской области Сергей Носов, Корпорация развития - это инструмент дополнительного привлечения инвестиций. "Корпорации развития работают во всех регионах. Этого инструмента развития у нас не было, а нагрузка вся лежала на министерстве экономического развития. Самое главное направление - работа юниорного движения, развитие геологоразведки, поиск полезных ископаемых. Наш уставной капитал - это мультипликатор для привлечения еще большего объема инвестиций", - сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, доходы внебюджетного фонда ОЭЗ на 2020 год составят 1,2 млрд руб., расходы - 801 млн руб.

Планируется, что 200 млн рублей направят на проектирование объектов, включенных в национальные проекты и региональные программы, 100 млн - на развитие дворовой инфраструктуры Магадана, 200 млн рублей - на модернизацию и реконструкцию объектов инженерной и коммунальной инфраструктур городских округов. Еще 50 млн рублей будет выделено на выполнение проектных работ для этих целей.

Кроме того, на модернизацию электросетевого комплекса поселка Талая заложено 50 млн рублей. Предусмотрели в программе и "премирование" районов области за достижение наилучших показателей по национальному проекту "Формирование комфортной городской среды" - на эти цели выделено 50 млн рублей, которые городские округа смогут направить на дальнейшее улучшение своих территорий.

Комментируя принятую программу, первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский, подчеркнул, что она соответствует главным целям существования внебюджетного фонда ОЭЗ.

"Программа имеет социальную направленность и работает на развитие экономики и повышение потенциала области. Денег, конечно, не так много, как хотелось бы, поэтому постарались распределить каждый рубль рационально. Существует согласительная комиссия, в которую входит губернатор, депутаты, представители администрации ОЭЗ, министерств - решение было общим и взвешенным",- подчеркнул первый заместитель спикера.

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