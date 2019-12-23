Поселок под Иркутском остался без света в сорокаградусный мороз

23.12.19 07:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение электроснабжения произошло в поселке Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области, сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС по региону.

"Под отключение попали 64 частных жилых дома с печным отоплением", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье в 21:25 местного времени (16:25 МСК). На месте работают восемь человек и три единицы техники.

По данным синоптиков, температура воздуха в Улькане сейчас минус 40 градусов.