Глава Иркутской области выразил соболезнования близким рабочих, погибших при восстановлении Тулуна

23.12.19 07:09

© РИА Новости. Антон Круглов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей и властей региона выразил соболезнования родным и близким рабочих, которые погибли 20 декабря при обвале грунта во время ремонтных работ в пострадавшем от наводнения Тулуне, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Очень жаль, когда гибнут молодые люди, полные сил, планов и энергии. Их безвременный уход из жизни - огромная утрата для всех, кто знал и любил погибших, работал с ними. Случившееся непоправимо. В эти трудные дни мы скорбим вместе с семьями погибших, их родными и близкими", - цитирует пресс-служба слова Кобзева.

По информации пресс-службы, в ходе рабочей поездки в Тулун глава региона побывал на месте трагедии, где дал указание руководителям подрядной организации выплатить компенсации семьям погибших, а также поручил разобраться в причинах трагедии.