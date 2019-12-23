Многодетные семьи в Магаданской области освободят от транспортного налога

23.12.19 07:25

© РИА Новости. Александр Уткин

23 декабря. Interfax-Russia.ru - В Магаданской области с 1 января многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на некоторые виды автотранспорта, сообщает в понедельник пресс-служба Магаданской областной думы.

"Соответствующие поправки в соответствующий закон депутаты внесли на очередном заседании колымского заксобрания. Они были поддержаны единогласно. Изменения вступят в силу в первый день 2020 года", - говорится в сообщении.

Льгота будет действовать на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) и от 100 л.с. до 150 л.с. (73,55 кВт - 110,33 кВт) включительно.

Уточняется, что от уплаты транспортного налога освобождается один родитель из многодетной семьи.

Всего, по данным пресс-службы, в регионе зарегистрировано 1 тысяча 355 многодетных семей, у которых в собственности свыше 500 автомобилей. При этом мощностью двигателя, указанной в поправках к закону, обладают почти 370 авто.

"Конечно, любая налоговая льгота - это выпадающие доходы областного бюджета. В этом случае в 2021 году они составят примерно 434 тыс. рублей. Но при этом мы считаем такой шаг одним из стимулов повышения рождаемости наряду с действующими на Колыме мерами: региональный материнский капитал, программы льготного жилищного кредитования, выплата детских пособий, предоставление бесплатных земельных участков", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова.