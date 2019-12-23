Вздохнуть спокойно: власти обещают улучшить экологию в Красноярске
  
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
   
Сохранить прописку: казанский "Рубин" будет тренировать Леонид Слуцкий
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
23.12.19 07:25

Многодетные семьи в Магаданской области освободят от транспортного налога

© РИА Новости. Александр Уткин
23 декабря. Interfax-Russia.ru - В Магаданской области с 1 января многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на некоторые виды автотранспорта, сообщает в понедельник пресс-служба Магаданской областной думы.

"Соответствующие поправки в соответствующий закон депутаты внесли на очередном заседании колымского заксобрания. Они были поддержаны единогласно. Изменения вступят в силу в первый день 2020 года", - говорится в сообщении.

Льгота будет действовать на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) и от 100 л.с. до 150 л.с. (73,55 кВт - 110,33 кВт) включительно.

Уточняется, что от уплаты транспортного налога освобождается один родитель из многодетной семьи.

Всего, по данным пресс-службы, в регионе зарегистрировано 1 тысяча 355 многодетных семей, у которых в собственности свыше 500 автомобилей. При этом мощностью двигателя, указанной в поправках к закону, обладают почти 370 авто.

"Конечно, любая налоговая льгота - это выпадающие доходы областного бюджета. В этом случае в 2021 году они составят примерно 434 тыс. рублей. Но при этом мы считаем такой шаг одним из стимулов повышения рождаемости наряду с действующими на Колыме мерами: региональный материнский капитал, программы льготного жилищного кредитования, выплата детских пособий, предоставление бесплатных земельных участков", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.12.19 01:12
СКР: еще один раненый на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице
.
  20.12.19 16:55
Первый Музей подземной архитектуры может появиться в России
.
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве
.
  20.12.19 14:21
Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке
.
  20.12.19 09:22
Москва вновь признана самым туристически привлекательным регионом РФ
.
  20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
.
  20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
.
  19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
.
  19.12.19 14:03
Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket