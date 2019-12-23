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23.12.19 07:32

Путин торжественно откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
23 декабря. Interfax-Russia.ru - В понедельник президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в этот же день Путин совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где ознакомится с работой аграрного предприятия "Зелёный Дом" и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (время в пути составит 43,5 часа), из Москвы в Симферополь - 24 декабря (33 часа).

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