Челябинский завод УВЗ планирует к 2025г увеличить выручку до 10 млрд рублей

23.12.19 08:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (ЧТЗ, входит в НПК "Уралвагонзавод") к 2025 году планирует увеличить объем выручки в два раза, до 10 млрд рублей, за счет диверсификации производства и снижения затрат, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году "ЧТЗ-Уралтрак" получил 5,293 млрд рублей выручки (годом ранее - 7,09 млрд рублей).

"Работа по направлению снижения затрат уже в 2019 году дала положительные результаты. В результате принимаемых мер за 9 месяцев 2019 года себестоимость реализованной продукции по сравнению с прошлым годом снижена на 18%, что составляет 710,4 млн. рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас делается серьезный упор на развитие гражданской продукции. Так, в настоящее время реализуется программа диверсификации производства дорожно-строительной техники. Кроме того, ведется работа по развитию и диверсификации моторного производства, а также разработки в сфере гособоронзаказа, осваиваются новые виды изделий для ряда предприятий корпорации "Уралвагонзавод" - исполнителей гособоронзаказа.

Также предприятие реализует две федеральные программы модернизации производства дизельных моторов нового поколения - "Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей" и "Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных двигателей". Планируется, что они будут завершены в 2020 году.

Первый проект связан с реконструкцией подразделения литейного производства. Новое производство позволит предприятию изготавливать корпусные изделия для дизельных двигателей из высокопрочного чугуна, повысить технические характеристики дизельных двигателей ЧТЗ, а также получить дополнительные сторонние заказы по высокопрочному чугуну.

Второй проект предполагает введение дополнительных производственных мощностей механообработки деталей для дизельных двигателей, что позволит ЧТЗ повысить производительность и увеличить объем выпуска изделий. На сегодняшний день в рамках программы установлено 32 новые единицы производственного оборудования.

"В совокупности мероприятия, связанные с расширением продуктовой линейки предприятия, увеличением объемов производства и снижением себестоимости выпускаемой продукции, позволят предприятию выйти на новый экономический уровень развития", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в последнее время участились претензии в отношении "ЧТЗ-Уралтрак" со стороны различных компаний из-за возникших задолженностей, в связи с чем они заявляют о намерении банкротить предприятие. На данный момент УВЗ удается решать большинство требований в досудебном порядке.

В пресс-службе агентству также пояснили, что рост кредиторской задолженности связан с реорганизацией предприятия "в условиях глобальной мировой конкуренции". "ЧТЗ-Уралтрак" потребовалось определенное время для адаптации к работе в условиях рынка и конкуренции с китайскими производителями, которые поставляли в РФ технику по демпинговым ценам", - отметил собеседник агентства.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году себестоимость продаж "ЧТЗ-Уралтрак" составила 5,49 млрд рублей, в итоге ООО получило валовый убыток в размере 201,301 млн рублей и 1,675 млрд рублей чистого убытка. Кредиторская задолженность предприятия составила 5,8 млрд рублей против 4,5 млрд рублей по итогам 2017 года.

ООО "ЧТЗ-Уралтрак" - промышленное объединение по производству и продаже колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей машиностроительной продукции.