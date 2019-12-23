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23.12.19 08:32

Иркутская область вернет в бюджет 1,4 млрд руб., выделенных на ликвидацию отходов БЦБК

© РИА Новости. Владимир Трефилов
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области вернет в федеральный бюджет большую часть средств, выделенных в 2019 году на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК, сообщила исполняющая обязанности главы регионального Минфина Наталия Бояринова.

"В областном бюджете на этот год было предусмотрено 1,8 млрд рублей на ликвидацию отходов БЦБК. Из них 1,4 млрд рублей не будет использовано из-за смены подрядчика по ликвидации отходов (им была "Росгеология" - ИФ). Соответственно эти деньги мы вернем в федеральный бюджет", - сказала Бояринова.

В свою очередь глава Минприроды Иркутской области Андрей Крючков пояснил, что сейчас ведутся переговоры о переносе этих средств на 2020 год.

Кроме этого, по его словам, власти готовы в 2020-2021 годах ликвидировать накопитель-карту №13 на БЦБК, где складируется мусор, потратив на этот 500 млн рублей.

"Основная задача сейчас - расторжение договора с "Росгеологией", - сказал министр, отметив при этом, что постановление правительства РФ о назначении нового подрядчика для БЦБК сейчас находится на согласовании.

Ранее сообщалось, что в начале августа правительство Иркутской области заявило, что хочет расторгнуть в одностороннем порядке контракт с "Росгеологией" на эти работы, и обратилось в Минприроды с просьбой найти нового генподрядчика. Власти не устроило то, что госхолдинг, якобы, сорвал сроки проекта.

Новым подрядчиком по ликвидации накопленных отходов БЦБК может быть утверждена компания "Газэнергострой".

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Иркутской области и "ВЭБ.РФ" провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов. В поручении говорилось, что при проведении таких конкурсов должны быть предусмотрены возможности участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

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