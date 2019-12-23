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Власти Петербурга не видят опасности в транзите обедненного урана через городской порт

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Представители правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания и Общественного совета госкорпорации "Росатом" в воскресенье провели выездное совещание в Большом порту по вопросу транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ) через северную столицу.

Как сообщила журналистам председатель парламентской комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова в воскресенье, участники заседания посетили порт и замерили радиационный фон в непосредственной близости от контейнеров с ОГФУ.

"Специалисты замерили радиационный фон возле контейнера. Самое главное, мы убедились еще раз в безопасности перевозки данных грузов. Получается, что фон на расстоянии чуть меньше метра (от контейнера - ИФ) в восемь раз меньше, чем у" Медного всадника" - 0,18 микрорентген", - сказала она.

Заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Александр Кучаев подчеркнул, что в городе не фиксировалось повышения радиационного фона в связи с транзитом обедненного урана.

"С учётом общественного резонанса, одна из станций радиационного контроля была перемещена на Канонерский остров и находится совсем близко от морского порта. Данные по ней на прошлой неделе стали выводиться в открытый доступ", - подчеркнул он.

В свою очередь глава комиссии общественного совета госкорпорации" Росатом", руководитель экологической организации" Беллона" Александр Никитин указал на необходимость просвещения населения.

"Мы реально здесь не видим никакой опасности для города, для этого района и для жителей. Самое главное для нас в этом проекте: во-первых, не нарушаются никакие законы Российской Федерации, это всем понятно, и второе - нормы безопасности, которые есть и которые должны соблюдаться, соблюдаются. Это для нас самое главное", - подчеркнул Никитин.

"Так жизнь устроена. Я бы не назвал это (информационной) атакой, не назвал бы это вражескими вылазками и так далее. Просто, когда говорят об атоме, радиоактивных или ядерных отходах, население всегда возбуждается. Очень часто не хватает знаний, и мы должны эти знания каким-то образом добавлять. Я знаю конкретные организации и конкретных людей, которые всегда говорят: нет ввозу, и все. Вы все что угодно будете им рассказывать - безопасность, законность и прочее, но они вам будут говорить "Нет". Это их позиция, мы тут ничего не можем сделать. Такова жизнь", - добавил он.

Акции протеста против транзита обедненного урана через Петербург проходят в городе с ноября. Тему неоднократно поднимали на заседаниях Законодательного собрания депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Речь идет о заходе в порт Санкт-Петербург судна с грузом урана из Германии.

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