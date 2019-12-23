Кобзев решил сохранить большую часть правительства Иркутской области

23.12.19 13:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев решил сохранить большую часть регионального правительства, работавшего при его предшественнике, коммунисте Сергее Левченко, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с заседания правительства.

Кобзев уточнил, что на посту председателя правительства Иркутской области оставлен Руслан Болотов, "который не сломался" во время координации действий властей по ликвидации наводнения этим летом.

С большей частью чиновников новые контракты заключены на три месяца, все они будут работать в ранге исполняющих обязанности.

"Единственный министр, с которым заключен контракт на девять месяцев, - это Владимир Родионов, министр социального развития", - сообщил Кобзев на совещании в понедельник.

"Я пока не определился с кандидатурами министра здравоохранения, молодежной политики и министра по контрактной системе о госзакупок. До 30 декабря представлю", - сказал Кобзев.

Кроме этого, вакантными остались места трех зампредов правительства.

Свои места пока сохранили главы Минстроя - Светлана Свиркина, Минсельхоза - Илья Сумароков, Минспорта - Илья Резник, Минфина - Наталия Бояринова, Минтруда - Наталья Воронцова, Минприроды - Андрей Крючков, Минкультуры - Ольга Стасюлевич.

Исполняющим обязанности главы министерства жилищной политики назначен Сергей Малинкин, главы Минлескома - Дмитрий Петренев, главы Минэкономразвития - Владимир Гордеев, главы Минимущества - Марина Быргазова, главы Минобразования - Елена Апанович.

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора остался Владимир Дорофеев, исполняющими обязанности заместителей председателя облправительства - Валентина Вобликова и Теймур Магомедов, также ранее занимавшие эти должности.

Исполняющим обязанности заместителя губернатора - руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа назначен Анатолий Прокопьев, также ранее занимавший эту должность

Ио руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования назначен Максим Парфенов (ранее - замминистра образования региона), ио руководителя службы жилнадзора - Валерий Десятов (бывший зам руководителя), ио руководителя службы ветеринарии - Сергей Шевченко (бывший зам руководителя), ио руководителя службы по охране объектов культурного наследия - Виталий Соколов (ранее - начальник департамента градостроительной политики Иркутска), ио руководителя службы по охране природы и озера Байкал - Наталья Шуляшкина (ранее - гендиректор АО "Спецавтохозяйство").

Ио руководителя службы стройнадзора назначен Борис Билалов, ио руководителя службы архитектуры - Екатерина Протасова, ио руководителя службы технадзора - Александр Ведерников, ио руководителя службы по тарифам - Александр Халиулин, ио руководителя службы финансового контроля - Людмила Богданович, ио руководителя службы ЗАГС - Олег Власенко, ио руководителя службы потребительского рынка и лицензирования - Сергей Петров, ио руководителя агентства по туризму - Екатерина Сливина, ио руководителя архивного агентства - Сергей Овчинников, ио руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей - Оксана Недорубкова.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.