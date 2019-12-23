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23.12.19 13:52
Кобзев решил сохранить большую часть правительства Иркутской области
Кобзев уточнил, что на посту председателя правительства Иркутской области оставлен Руслан Болотов, "который не сломался" во время координации действий властей по ликвидации наводнения этим летом.
С большей частью чиновников новые контракты заключены на три месяца, все они будут работать в ранге исполняющих обязанности.
"Единственный министр, с которым заключен контракт на девять месяцев, - это Владимир Родионов, министр социального развития", - сообщил Кобзев на совещании в понедельник.
"Я пока не определился с кандидатурами министра здравоохранения, молодежной политики и министра по контрактной системе о госзакупок. До 30 декабря представлю", - сказал Кобзев.
Кроме этого, вакантными остались места трех зампредов правительства.
Свои места пока сохранили главы Минстроя - Светлана Свиркина, Минсельхоза - Илья Сумароков, Минспорта - Илья Резник, Минфина - Наталия Бояринова, Минтруда - Наталья Воронцова, Минприроды - Андрей Крючков, Минкультуры - Ольга Стасюлевич.
Исполняющим обязанности главы министерства жилищной политики назначен Сергей Малинкин, главы Минлескома - Дмитрий Петренев, главы Минэкономразвития - Владимир Гордеев, главы Минимущества - Марина Быргазова, главы Минобразования - Елена Апанович.
Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора остался Владимир Дорофеев, исполняющими обязанности заместителей председателя облправительства - Валентина Вобликова и Теймур Магомедов, также ранее занимавшие эти должности.
Исполняющим обязанности заместителя губернатора - руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа назначен Анатолий Прокопьев, также ранее занимавший эту должность
Ио руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования назначен Максим Парфенов (ранее - замминистра образования региона), ио руководителя службы жилнадзора - Валерий Десятов (бывший зам руководителя), ио руководителя службы ветеринарии - Сергей Шевченко (бывший зам руководителя), ио руководителя службы по охране объектов культурного наследия - Виталий Соколов (ранее - начальник департамента градостроительной политики Иркутска), ио руководителя службы по охране природы и озера Байкал - Наталья Шуляшкина (ранее - гендиректор АО "Спецавтохозяйство").
Ио руководителя службы стройнадзора назначен Борис Билалов, ио руководителя службы архитектуры - Екатерина Протасова, ио руководителя службы технадзора - Александр Ведерников, ио руководителя службы по тарифам - Александр Халиулин, ио руководителя службы финансового контроля - Людмила Богданович, ио руководителя службы ЗАГС - Олег Власенко, ио руководителя службы потребительского рынка и лицензирования - Сергей Петров, ио руководителя агентства по туризму - Екатерина Сливина, ио руководителя архивного агентства - Сергей Овчинников, ио руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей - Оксана Недорубкова.
12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.
Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.
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