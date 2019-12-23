Совфед просит кабмин приостановить торговлю содержащими никотин конфетами

23.12.19 12:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации просит правительство РФ приостановить оптовую и розничную продажу никотинсодержащей бестабачной продукции, так называемых никпэков.

Соответствующее обращение сенаторы приняли в понедельник на пленарном заседании, завершающем осеннюю сессию парламента.

В документе говорится, что в настоящее время законодательство РФ, регулирующее сферу оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на такие товары, потому что никпэк не содержит табак.

В этой связи сенаторы просят правительство временно приостановить торговлю - до того момента, пока не будет введено соответствующее государственное регулирование.

Как отмечают сенаторы, основным компонентом никпэка является никотин. "Эта продукция выпускается, в том числе, в форме жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что делает ее особенно привлекательной для детей и подростков", - говорится в обращении.

В настоящее время отмечается значительный рост потребления никпэков среди детей и подростков, что вызывает особую обеспокоенность, отмечают сенаторы.

Врачи фиксируют увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотина в связи с потреблением никпэков.

"Совет Федерации ФС РФ обращается к правительству РФ с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодёжи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодердащей бестабачной продукцией", - говорится в обращении.

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что подобная продукция наносит очевидный вред здоровью детей - "там количество никотина в десятки раз выше, чем в табаке".

"Почему нельзя в данном случае просто наложить запрет и дальше уже разбираться? Мы видим, сколько детей посажено на эту никотиновую иглу. Произведено в Швеции, коробочки красивые, очень красивый дизайн - всё это специально делается привлекательным для подростков. А мы ждём чего-то и не можем такой запрет наложить", - сказала спикер.

По ее мнению, необходимо совместно с Роспотребнадзором подумать о том, как можно принять решение о таком запрете.

"Понятно, мы сейчас примем обращение к правительству, попросим, чтобы правительство оперативно выпустило постановление. Но и со стороны органов, отвечающих за это, должны быть какие-то, на мой взгляд, более смелые шаги", - отметила Матвиенко.