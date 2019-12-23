Усс: массовые проверки золотодобывающих предприятий Красноярского края начнутся в марте

23.12.19 12:01

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края обратились к федеральным надзорным органам с просьбой провести масштабные проверки на небольших золотодобывающих предприятиях после ЧС в Курагинском районе, где в октябре прорвало дамбы и погибли 17 человек, сообщил губернатор Александр Усс.

"Массовая проверка всех этих предприятий начнется в марте, в преддверии сезона", - сказал глава региона на пресс-конференции в понедельник.

Кроме того, власти намерены выйти с инициативой в федеральные органы власти, чтобы использовать страховой принцип возмещения ущерба, который причиняют природе золотодобывающие предприятия.

"Многие из этих предприятий имеют уставной фонд 10-20 тыс. рублей. Вот они обанкротились, ушли, что-то не так пошло, а затем с них взыскать нечего и заглаживать вред, нанесенный природе, тоже нечем. Поэтому при получении лицензии, предлагаем мы, должна быть соответствующая гарантия в банке, в случае если они заканчивают свою деятельность. Чтобы мы все могли рассчитывать на необходимое количество финансов через банк, при помощи которых нивелировать этот ущерб можно было бы в короткие сроки", - пояснил Усс.

По словам губернатора, в Красноярском крае ежегодно добывается 60 тонн золота. При этом небольших предприятий, на долю которых приходится около 10-15 тонн в год, в крае - около 280.

"Они действуют и расположены на более чем 500 речках, в основном на юге. Все они имеют лицензии, часть из них уже на добычу золота, часть - только на разведку. Несмотря на то, что компетенция краевой власти в этом смысле ограничена, тем не менее мы отправили им предписание о необходимости использовать только лучшие технологии для производства тех работ, которые они ведут", - подчеркнул Усс.

19 октября 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов, организованных на золотодобывающем участке ООО "Сисим" у поселка Щетинкино Красноярского края. В результате аварии были затоплены два рабочих общежития и бытовые постройки.

Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Были возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности при работах, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, и о загрязнении реки Сисим и ее притока - реки Сейба.

Следствие установило, что дамбы были возведены незаконно. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.

Росприроднадзор сообщал о существенном превышении ПДК по меди (в 21 раз), цинку (7,4 раза) и взвешенным веществам (более чем в 200 раз) непосредственно в реке Сейбе (500 м ниже места прорыва дамбы) после ЧП.