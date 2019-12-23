Экологи обеспокоены вырубкой леса под горнолыжный курорт "Горный воздух"

23.12.19 12:04

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Южно-Сахалинский городской суд отказал экологам в обеспечении их иска к спортивно-туристическому комплексу (СТК) "Горный воздух" (комплекс принадлежит Минспорта Сахалинской области - ИФ) в части запрета на время судебного разбирательства вырубки леса на горе Острой, где в том числе собираются развивать горнолыжный курорт.

"Судья Южно-Сахалинского городского суда отказала нам в обеспечении иска по защите от вырубки леса на горе Острой, которая ведется в рамках территории опережающего развития ТОР "Горный воздух". Будем обжаловать это решение в областном суде", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он пояснил, что экологи попросили суд на время судебного разбирательства запретить СТК осуществлять какие-либо действия в районе горы, так как "в случае вырубки участков леса в том районе исполнить в полной мере положительное судебное решение будет затруднительно или невозможно". Гора находится в труднодоступном и удаленном месте от дорог и города, поэтому ежедневно следить за вырубками там проблематично. К тому же в том районе, по данным экологов, уже активно рубят лес под ЛЭП и подстанцию для подъемников на горе Красной.

"Гора Острая - уникальное место, где огромное количество и плотное произрастание краснокнижных видов растений и деревьев, в том числе реликтовых", - подчеркнул Лисицын.

Он также выразил обеспокоенность по поводу планируемого компанией "Горная Ривьера" строительства гостиничного комплекса из 400 таунхаусов (стоимость проекта 8,5 млрд рублей) у подножия горы Большевик (на этой горе сегодня размещается основная инфраструктура горнолыжного курорта "Горный воздух" - ИФ), где также будет вырублен огромный участок леса.

"Сахалинские геологи уже давно бьют в набат, что этот склон - оползневой, там строить нельзя, так как при сильных дождях на город могут сойти сели и оползни. Каждое дерево на этом склоне имеет большой значение для города, защищая его", - отметил Лисицын.

Ранее геологи уже отмечали, что негативное влияние строек горнолыжного курорта уже ощущается - ливневая канализация областного центра не справляется с резко возросшим потоком воды и грязи, сходящим с горы Большевик во время дождей.

Как сообщалось, РОО "Эковахта Сахалина" через суд потребовала от СТК "Горный воздух" прекратить вырубку леса для будущих горнолыжных трасс и подъемников на горе Острой и в дальнейшем на других соседних вершинах. Суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 20 января 2020 года.

Одновременно в начале декабря экологи начали сбор подписей под петицией, размещенной в Интернете, с обращением к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко - исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта. На сегодняшний день под петицией подписались около 60 тыс. человек, сбор подписей продолжается.

Как сообщалось, создание горнолыжного курорта ведется в рамках одноименной территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине хотят создать всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов.

В июне жители Южно-Сахалинска провели санкционированный митинг, на котором потребовали прекратить варварскую вырубку леса в районе "Горного воздуха".