Три близнеца из Татарстана прошли отбор в президентский полк

23.12.19 12:13

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Самара. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Три брата-близнеца из Татарстана Денис, Руслан и Роман Галиевы призваны на военную службу для охраны московского Кремля, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что братья прошли конкурс - 3 тысячи человек на одно место.

"Чтобы отобраться в президентский полк, нужно иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 см, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что близнецы родились 9 мая.

"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая. Возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного парада Победы", - сообщается в пресс-релизе.

В общей сложности в ЦВО осенью 2019 года призыву подлежат более 57 тыс. человек, из которых в президентский полк отправились 180 призывников.