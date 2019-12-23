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23.12.19 12:13
Три близнеца из Татарстана прошли отбор в президентский полк
Отмечается, что братья прошли конкурс - 3 тысячи человек на одно место.
"Чтобы отобраться в президентский полк, нужно иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 см, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что близнецы родились 9 мая.
"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая. Возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного парада Победы", - сообщается в пресс-релизе.
В общей сложности в ЦВО осенью 2019 года призыву подлежат более 57 тыс. человек, из которых в президентский полк отправились 180 призывников.
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