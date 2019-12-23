Вне партии: почему ЕР приостановила членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского
  
Немедленные санкции: США удалось затормозить строительство "Северного потока-2"
   
Сохранить прописку: казанский "Рубин" будет тренировать Леонид Слуцкий
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
23.12.19 12:15

Жители Колымы в 2020 году будут платить за электроэнергию на 30% меньше

© РИА Новости. Марина Лысцева
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Тариф на электроэнергию для жителей Магаданской области в 2020 году будет установлен на уровне 3 рубля 65 копеек, что на 30% меньше, чем в 2019, сообщил журналистам губернатор области Сергей Носов.

"Мы работали над этим решением весь год. Только недавно ФАС прислал нам приказ, где говорится, что мы можем сами устанавливать тариф на уровне от 3,65 рубля до 6 рублей. Я дал поручение, что в 2020 году жители будут платить 3,65. По нашим подсчетам, это на 30% дешевле, чем сейчас", - сказал Носов.

Как пояснили агентству в пресс-службе правительства региона, в первом полугодии жители Магаданской области будут платить 3 рублей 61 копейку, а со второго - уже 3 рублей 65 копеек.

В 2019 году тариф на электроэнергию для населения составил 5 рублей 25 копеек.

Губернатор Магаданской области отметил, что кроме снижения тарифа для физических лиц, правительство области ведет работу, чтобы не допустить повышения стоимость электроэнергии для предприятий.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.12.19 16:51
Институт развития интернета проведет конкурс грантов по поддержке проектов для молодежи
.
  23.12.19 16:37
Снега в Москве не обещают как минимум до конца недели
.
  23.12.19 14:42
На МЦД усилили борьбу с незаконными торговцами
.
  23.12.19 14:36
Декабрь в Москве может стать самым теплым и бесснежным за всю историю
.
  23.12.19 11:44
Пятнадцать судов Москвы эвакуированы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва
.
  23.12.19 09:39
Движение на центральных улицах Москвы начнут ограничивать с 28 декабря
.
  21.12.19 01:12
СКР: еще один раненый на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице
.
  20.12.19 16:55
Первый Музей подземной архитектуры может появиться в России
.
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket