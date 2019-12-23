Жители Колымы в 2020 году будут платить за электроэнергию на 30% меньше

23.12.19 12:15

© РИА Новости. Марина Лысцева

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Тариф на электроэнергию для жителей Магаданской области в 2020 году будет установлен на уровне 3 рубля 65 копеек, что на 30% меньше, чем в 2019, сообщил журналистам губернатор области Сергей Носов.

"Мы работали над этим решением весь год. Только недавно ФАС прислал нам приказ, где говорится, что мы можем сами устанавливать тариф на уровне от 3,65 рубля до 6 рублей. Я дал поручение, что в 2020 году жители будут платить 3,65. По нашим подсчетам, это на 30% дешевле, чем сейчас", - сказал Носов.

Как пояснили агентству в пресс-службе правительства региона, в первом полугодии жители Магаданской области будут платить 3 рублей 61 копейку, а со второго - уже 3 рублей 65 копеек.

В 2019 году тариф на электроэнергию для населения составил 5 рублей 25 копеек.

Губернатор Магаданской области отметил, что кроме снижения тарифа для физических лиц, правительство области ведет работу, чтобы не допустить повышения стоимость электроэнергии для предприятий.