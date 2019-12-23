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23.12.19 12:15
Жители Колымы в 2020 году будут платить за электроэнергию на 30% меньше
"Мы работали над этим решением весь год. Только недавно ФАС прислал нам приказ, где говорится, что мы можем сами устанавливать тариф на уровне от 3,65 рубля до 6 рублей. Я дал поручение, что в 2020 году жители будут платить 3,65. По нашим подсчетам, это на 30% дешевле, чем сейчас", - сказал Носов.
Как пояснили агентству в пресс-службе правительства региона, в первом полугодии жители Магаданской области будут платить 3 рублей 61 копейку, а со второго - уже 3 рублей 65 копеек.
В 2019 году тариф на электроэнергию для населения составил 5 рублей 25 копеек.
Губернатор Магаданской области отметил, что кроме снижения тарифа для физических лиц, правительство области ведет работу, чтобы не допустить повышения стоимость электроэнергии для предприятий.
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