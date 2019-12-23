Первый поезд отправится в Крым с материковой части России

23.12.19 12:22

© РИА Новости. Илья Питалев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправляется в понедельник днем с Московского вокзала северной столицы, 25 декабря он первым пересечет Керченский пролив по мосту, соединяющему материковую часть РФ с Крымом, и возобновит регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров.

"Таврия" - так ранее называли Крым, а теперь поезда на полуостров. Первый именной состав отправится с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря. Он первым пройдет по Крымскому мосту, пересечет Керченский пролив 25 декабря, примерно в 2:10 - 2:40 мск", - рассказали журналистам представители компании-оператора пассажирских ж/д перевозок в Крым - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

Поезд, который рассчитан более чем на 600 пассажиров, преодолеет расстояние из Петербурга в Севастополь - 2471 километр - за 43,5 часа, пройдет через 9 областей, три города федерального значения, один край и одну республику. На пути - 20 станций. Самой молодой является "Тамань-Пассажирская". Она ближайшая к Крымскому мосту на "материке": находится в 7-ми километрах от транспортного перехода.

У "Таврии" из Петербурга от "головы" до "хвоста" 17 вагонов - столько же, сколько городов на Крымском полуострове.

Поезду из Петербурга сохранили номер легендарной "семерки".

Железнодорожное пассажирское сообщение между северной столицей и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. В 1950-е началась история поезда №7: он полвека круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь и перевез 15 млн пассажиров.

Вечером 24 декабря в Симферополь отправится первый поезд с Казанского вокзала Москвы. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Ранее поезда из РФ в Крым ходили через территорию Украины. Украина, считающая Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, который по результатам местного референдума вошел в состав России.

Логистика в Крыму меняется с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, сообщалось на прошлой неделе: Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность ж/д части транспортного перехода и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста - ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Стоимость строительства объекта (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.

"Гранд Сервис Экспресс" создан в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности (в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург). По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать оператором пассажирских ж/д перевозок в Крым.

Компания ГСЭ в будущем намерена расширить географию движения поездов на полуостров - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.