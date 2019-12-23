Ключи от квартир получили 80 семей из числа обманутых дольщиков в Приморье

23.12.19 12:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Ключи от квартир получили 80 семей обманутых дольщиков в последнем из пяти, сданных в 2019 году в Приморье, долгостроев.

"Дом был признан проблемным, документы приведены в соответствие, после чего было одобрено финансирование из краевого бюджета. В результате конкурсной процедуры для завершения строительства дома был выбран подрядчик, который в течение двух месяцев выполнил строительно-монтажные работы", - сообщила журналистам генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю.

Жилой комплекс "Кедровый" расположен на улице Тихоокеанская-Гоголя в самом центре Артема. Строительство началось в 2012 году.

Всего в Приморье в 2019 году сдано в эксплуатацию пять долгостроев.

Как сообщалось, после встречи с общественниками Дальнего Востока во время пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены.

По информации администрации Приморья, в крае ведется работа по завершению строительства 12 проблемных домов.

В 2020 году планируется сдать более 10 домов, шесть из которых входят в ЖК "Снеговая Падь. Комплекс Д". Первым домом, который введут в эксплуатацию в 2020 году, станет ЖК "Одиссей".

Ранее в "Фонде поддержки обманутых дольщиков Приморского края" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что большая часть недостроенных объектов Приморского края - 15 домов - будут сданы в эксплуатацию до 2021 года.