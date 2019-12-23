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23.12.19 12:41

Филиал Сибирского отделения РАН открыли в Иркутске

© РИА Новости. Виталий Белоусов
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Президиум Сибирского отделения РАН утвердил положение о создании своего филиала в Иркутске, сообщил директор новой структуры, академик РАН Игорь Бычков на пресс-конференции в понедельник в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Филиал - это продолжение линии Российской академии наук. Это отдельная структура, которая на сегодня является полномочным представителем Сибирского отделения со всем функционалом Сибирского отделения на территории Иркутской области", - пояснил Бычков.

Новая структура Сибирского отделения РАН будет осуществлять научно-методическое руководство иркутскими академическими институтами, взаимодействовать с органами госвласти региона, вузами и бизнес-сообществом.

"Это главная площадка для координации всех институтов, которые здесь находятся, с учетом того, что сегодня отсутствует любая другая определенная нормативно-правовая форма для осуществления интеграции институтов", - отметил академик.

Также филиал будет участвовать в реализации национальных проектов. Ряд предложений иркутских ученых включили в программу развития Сибирского отделения РАН - "Цифровой мониторинг озера Байкал", "Минеральные ресурсы на службе человека", проекты в области энергетики, газо- и нефтехимии.

Кроме того, подготовлены проекты "Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки в Сибири" и "Космодозор", последний направлен на выявление природных пожаров с помощью малых космических спутников.

Также филиал будет проводить экспертизы, в частности, потенциальных технологий для рекультивации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В рамках международного сотрудничества запланированы совместные проекты с Монгольской академией наук.

"Это прецедент. В стране таких филиалов еще не создавалось. Вслед за нами собираются идти наши коллеги из Улан-Удэ", - отметил председатель комиссии по организации академического собрания Иркутского филиала СО РАН, директор Института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

Филиал не является юридическим лицом. Вся хозяйственная деятельность осуществляется через Сибирское отделение СО РАН.

Высшим органом управления филиала является академическое собрание, в состав которого входят члены академии, директора институтов, также по одному делегату от 15 научных сотрудников каждого института. Президиум формируется из членов академии и директоров, и он избирает из своего состава бюро.

Бычков был назначен директором филиала на академическом собрании 19 декабря.

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