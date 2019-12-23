|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.12.19 12:41
Филиал Сибирского отделения РАН открыли в Иркутске
"Филиал - это продолжение линии Российской академии наук. Это отдельная структура, которая на сегодня является полномочным представителем Сибирского отделения со всем функционалом Сибирского отделения на территории Иркутской области", - пояснил Бычков.
Новая структура Сибирского отделения РАН будет осуществлять научно-методическое руководство иркутскими академическими институтами, взаимодействовать с органами госвласти региона, вузами и бизнес-сообществом.
"Это главная площадка для координации всех институтов, которые здесь находятся, с учетом того, что сегодня отсутствует любая другая определенная нормативно-правовая форма для осуществления интеграции институтов", - отметил академик.
Также филиал будет участвовать в реализации национальных проектов. Ряд предложений иркутских ученых включили в программу развития Сибирского отделения РАН - "Цифровой мониторинг озера Байкал", "Минеральные ресурсы на службе человека", проекты в области энергетики, газо- и нефтехимии.
Кроме того, подготовлены проекты "Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки в Сибири" и "Космодозор", последний направлен на выявление природных пожаров с помощью малых космических спутников.
Также филиал будет проводить экспертизы, в частности, потенциальных технологий для рекультивации отходов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
В рамках международного сотрудничества запланированы совместные проекты с Монгольской академией наук.
"Это прецедент. В стране таких филиалов еще не создавалось. Вслед за нами собираются идти наши коллеги из Улан-Удэ", - отметил председатель комиссии по организации академического собрания Иркутского филиала СО РАН, директор Института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.
Филиал не является юридическим лицом. Вся хозяйственная деятельность осуществляется через Сибирское отделение СО РАН.
Высшим органом управления филиала является академическое собрание, в состав которого входят члены академии, директора институтов, также по одному делегату от 15 научных сотрудников каждого института. Президиум формируется из членов академии и директоров, и он избирает из своего состава бюро.
Бычков был назначен директором филиала на академическом собрании 19 декабря.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket