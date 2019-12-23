В Петербурге в четверг выпадет снег

23.12.19 12:46

© РИА Новости. Вадим Жернов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Снег и похолодание придут в Петербург и Ленинградскую область в конце рабочей недели.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник, в начале недели в Ленинградской области пройдут дожди, во вторник и среду местами ожидается туман. Столбик термометра будет колебаться от плюс 1 до 6 градусов. В четверг и пятницу в регионе выпадет снег и мокрый снег, похолодает до минус 5 градусов.

В Санкт-Петербурге временами дождь, в четверг и пятницу местами мокрый снег. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов выше ноля, к выходным понизится до минус 3 градусов.