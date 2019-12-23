Красноярск рассчитывает получить от РФ 1,3 млрд руб. на реконструкцию аэропорта "Емельяново"

23.12.19 13:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Красноярский край получил 600 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярск ("Емельяново"), еще порядка 1,3 млрд планирует привлечь в будущем году, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции в понедельник.

"С большими сложностями мы получили 600 млн рублей от федерального бюджета, из резервного фонда и еще порядка 1,3 млрд (рублей от РФ - ИФ) также будем добиваться в следующем году. Это позволит нам увеличить в 2 раза пропускную способность аэропорта Емельяново", - сказал глава региона.

В ноябре из материалов правительственной комиссии по транспорту стало известно, что проект расширения аэропорта Красноярск (строительство удлинённой магистральной рулежной дорожки, закупка светосигнального оборудования, реконструкция старого терминала) вошел только в "лист ожидания" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 2,1 млрд рублей средств федерального бюджета на реализацию проекта предполагалось выделить после подтверждения финансирования от инвесторов в размере 8,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в тендере на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск победителем признано АО "ПО "Возрождение" (Санкт-Петербург), предложившее цену в 1 млрд 789,4 млн рублей.

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, компания должна до марта 2021 года удлинить магистральную рулежную дорожку красноярского аэропорта, построить соединительную рулежную дорожку и площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, обустроить в новой части полетного поля необходимое светосигнальное оборудование и инженерные коммуникации.

Аэропорт "Емельяново" основан в октябре 1980 года, постоянно сотрудничает с 27 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 58 направлениям. Базовый перевозчик - авиакомпания NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. В настоящее время туда переведены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.