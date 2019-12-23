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Пресс-конференцию Путина посмотрели почти 16 млн россиян

© РИА Новости. Павел Лисицын
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 19 декабря увидели 15,9 млн человек.

Такие данные привел единый телеизмеритель Mediascope в ответ на запрос "Интерфакса".

Согласно представленным данным, охват аудитории пресс-конференции главы государства составил 15 млн 921,3 тыс. человек. Доля аудитории составила 50,1%, а среднее количество смотревших программу - 6 млн 239 человек.

Первый канал и "Россия 1" (ВГТРК) разделили первое место с долей аудитории 16,8% (рейтинг 3%), на третьем месте - НТВ с 11,3% (рейтинг 2%), на четвертом и пятом местах - "Россия 24" и "МИР", соответственно, 3,6% (0,6%) и 1,6% (рейтинг 0,3%).

В прошлом году охват аудитории пресс-конференции, которая прошла 20 декабря, составил 15 млн 11,6 тыс. человек (охват 21,5%). За предыдущие пять лет самый большой охват - 23,3% - был зафиксирован в 20014 и 2016 годах. Между тем, в 2014 году ее увидели лишь 15 млн 856 тыс. человек, а в 2016 году - уже 16 млн 99,5 тыс. человек.

С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и просмотре вне дома (на дачах), отметили в Mediascope.

Под долей аудитории понимается среднее количество смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей аудитории, а под рейтингом - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории).

Под охватом понимается среднее количество смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в количестве человек или процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).

Состоявшаяся 19 декабря ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из самых длительных в истории: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась 3 часа 45 минут, тогда президент успел ответить на 61 вопрос.

Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Путиным в 2008 году: тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут, за которые президент ответил более чем на 100 вопросов.

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