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23.12.19 13:12

Усс: газификация Красноярского края требует более 120 млрд руб. инвестиций

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Реализация проекта газификации Красноярского края требует более 120 млрд рублей инвестиций, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, уже подготовлена генеральная схема возможного газоснабжения региона, предполагающая строительство 570-километрового газопровода из Кемеровской области более чем за 120 млрд рублей. Однако, словам главы региона, шансы на реализацию проекта газификации в ближайшие три года крайне малы.

"Это очень серьезные и большие деньги, и они не могут быть найдены в красноярском бюджете. Поэтому когда будет принято окончательное решение о газификациии, тогда мы будем ставить вопрос перед правительством России. 125 млрд рублей - гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то экономического смысла подключения к газу не будет", - отметил губернатор.

Потребность Красноярского края в газе оценивается в 5 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что ООО "Газпром межрегионгаз" ("дочка" ПАО "Газпром") после согласования с региональными властями утвердило схему газоснабжения Красноярского края. Предполагалось, что работа над проектом программы газификации будет завершена до конца 2018 года, однако новых данных за последний год власти не публиковали.

Кроме того сообщалось, что перспективный уровень газификации Красноярского края составляет 37%, это 410 населенных пунктов, строительство 56 км газопроводов-отводов, 18 газораспределительных станций, 3 тыс. км межпоселковых газопроводов.

В настоящее время в Красноярском крае газифицирован только Норильск, на энергоносителе которого работают предприятия ГМК "Норникель" и небольшие компании. Тепло- и энергоснабжение заполярного города обеспечивают три ТЭЦ, которые также работают на газе. Остальные города и районы края получают тепло и электроэнергию за счет ГЭС или ТЭЦ, работающих на угле.

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