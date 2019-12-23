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Удмуртия к 2021г планирует создать электронную карту земель сельхозназначения

© РИА Новости. Андрей Архипов
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Электронная карта земель сельхозназначения будет создана в Удмуртии до конца 2020 года, сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова журналистам в понедельник.

"К концу 2020 года - в начале 2021 года мы, я думаю, уже представим окончательную карту - электронную карту земель сельхозназначения Удмуртской Республики, на которую впоследствии, конечно, можно накладывать и остальные слои, в том числе, дорогу, в том числе, инфраструктуру, в том числе и наши соцобъекты на территории сельской местности", - сказала Абрамова.

Она отметила, что работа по созданию этой карты была начата в 2019 году и до конца года планируется завершить оцифровку семи муниципальных районов.

"Мы фиксируем границы территории, фиксируем границы земельных участков, отражаем на этой электронной карте земель сельхозназначения агрохимсостав почв, что позволит нам, безусловно, как минимум более четко и более предметно работать с землей", - уточнила она.

Ольга Абрамова выразила надежду на то, что эта карта станет основой для введения в оборот земель сельхозназначения. "Хотя по текущему году у нас введено всего 5900 га земли. Я считаю, что это - очень мало, потому что ежегодно у нас выбывают (из сельхозоборота - ИФ) значительно большие площади. И это совершенно недопустимо, когда мы свои земли не используем в полном объеме", - подчеркнула министр.

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