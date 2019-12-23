Зампред правительства Калининградской области покидает пост

23.12.19 13:33

© РИА Новости. Антон Денисов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области покинет заместитель председателя Гарри Гольдман, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.

"Один из пяти заместителей председателя регионального правительства Гарри Гольдман, курировавший областную экономику, уходит в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом его попросил губернатор Антон Алиханов", - рассказал Лысков.

По его словам, в ближайшее время экс-чиновник соберет брифинг и объяснит обстоятельства увольнения.

Гольдман был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области 28 марта 2016, в последнее время курировал экономику, промышленность и сельское хозяйство.