Беглов предложил вице-губернатора Митянину на должность детского омбудсмена Петербурга

23.12.19 13:42

© РИА Новости. Екатерина Штукина

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на пост уполномоченного по правам ребенка.

"Сегодня я направляю в Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложение рассмотреть вопрос о назначении Анны Владимировны Митяниной уполномоченным по правам ребенка", - сказал Беглов на совещании с членами правительства в понедельник.

"На мой взгляд, Анна Владимировна обладает всеми необходимыми компетенциями, в том, что касается детей: она занималась социальной политикой, медициной, возглавляла юридический комитет. Документы направляются в Законодательное собрание на рассмотрение", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал закон, расширяющий полномочия детского омбудсмена.

Устанавливается, что уполномоченный для рассмотрения обращений о фактах нарушения прав детей обладает широким кругом полномочий. В том числе он может проводить проверки органов власти, органов местного самоуправления, беспрепятственно посещать организации, оказывающие социальные услуги детям и семьям с детьми. Он также может проверять деятельность других социально значимых учреждений и обращаться в правоохранительные органы. Уполномоченный имеет право на безотлагательный прием должностными лицами, право на участие в правотворческой деятельности.

Инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Закон также вводит процедуру согласования кандидатур на должность детского омбудсмена с федеральным уполномоченным по правам ребенка.

Второй срок полномочий детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой истекает в январе 2020 года. По закону, должность нельзя занимать более двух сроков подряд.