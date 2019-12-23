Томская табачная сеть отказалась продавать снюс подросткам

23.12.19 13:45

© РИА Новости. Константин Михальчевский

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Томска договорились с руководством ООО "Автотех" о прекращении продажи подросткам сосательного табака с высоким содержанием никотина, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

"Достигнута договоренность с руководством ООО "Автотех", владеющим одной из табачных сетей, о прекращении продажи подросткам снюса - бездымного препарата. Соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что после жалоб родителей томских школьников администрация Томска предложила бизнесу отказаться от продажи никотиновых смесей несовершеннолетним. Жители Томска заявляли о том, что сегодня снюс распространяют сами школьники.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что после многочисленных обращений полицейские вместе с представителями районных администрации проверили точки продажи табачных изделий.

"За два дня, с 18 по 20 декабря, проведены рейды по 24 торговым объектам, реализующим табачную продукцию. Продажа снюса или его аналогов не зафиксирована", - отметил представитель ведомства.

По его словам, федеральный закон сегодня определяет понятие снюса - как сосательного табака - "некурительный вид табачного изделия, полностью или частично изготовленный из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов". Продажа такого вида табака запрещена.

В пресс-службе ведомства уточнили, то, что сегодня пользуется спросом среди школьников - никотиносодержащие препараты, которые не являются снюсами.

"В связи с тем, что в составе данных препаратов отсутствует табак, на реализацию не распространяются ограничения, установленные федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". На сегодняшний день лица, реализующие данную продукцию, не могут быть привлечены к административной ответственности", - добавили в УМВД по Томской области.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс", ООО "Автотех", зарегистрировано в Томске в 2010 году, занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Компания ведет деятельность в 55 торговых точках. Выручка компания в 2018 году составила 462,8 млн рублей, чистая прибыль - 15,1 млн рублей.