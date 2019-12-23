Более 650 дольщиков в России получили компенсации по долгостроям

23.12.19 13:51

© РИА Новости. Илья Питалев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 650 дольщиков получили компенсации по проблемным жилым домам на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

"Фонд выплатил более 1,1 млрд рублей денежных компенсаций. Возмещение получили свыше 650 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего было принято 1,4 тыс. заявлений на общую сумму более 2,3 млрд рублей. На сегодняшний день компенсации уже выплачивают в Саратовской области и Красноярском крае. На очереди также стоят Ивановская, Пензенская, Ленинградская, Орловская, Калининградская, Оренбургская, Ярославская области и Якутия.

Всего наблюдательным советом Фонда принято решение о выплате компенсаций по 50 домам в 10 регионах России, на которые приходится 4,4 тыс. дольщиков. Вопрос о выплате компенсаций рассматривался по 97 домам.

"Общий размер выплат составит 7,2 млрд рублей", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, до конца 2019 года Фонд планирует принять решение еще в отношении около 123 домов в 16 регионах для более чем 8 тыс. дольщиков.

Напомним, что в этом году в России заработал новый механизм восстановления прав дольщиков через выплаты компенсаций.

6 декабря денежное возмещение за брошенные недобросовестными застройщиками дома получили первые дольщики Саратовской области. В общей сложности на получение компенсации через горячую линию и сайт Фонда записались 824 человека (более 90% участников долевого строительства региона).