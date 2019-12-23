|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.12.19 14:05
Девять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Прикамье
Авария произошла около 12:45 на 61-м км автодороги Пермь-Краснокамск.
"Рейсовый автобус столкнулся с большегрузом DAV. Количество пострадавших уточняется, погибших нет", - сказал представитель МВД.
На месте инцидента работают экстренные службы.
В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.
В свою очередь в региональном управлении МВД агентству сообщили, что, по предварительной информации, водитель грузовика при развороте не уступил дорогу рейсовому автобусу.
По данным управления, в дорожной аварии пострадали шесть человек.
Министерство территориальной безопасности края в своем телеграм-канале сообщает, что в ближайшие сутки на территории региона прогнозируются сильный снегопад и гололед.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket