Девять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Прикамье

23.12.19 14:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Рейсовый автобус и большегруз столкнулись на автодороге Пермь-Краснокамск, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления МВД в понедельник.

Авария произошла около 12:45 на 61-м км автодороги Пермь-Краснокамск.

"Рейсовый автобус столкнулся с большегрузом DAV. Количество пострадавших уточняется, погибших нет", - сказал представитель МВД.

На месте инцидента работают экстренные службы.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

В свою очередь в региональном управлении МВД агентству сообщили, что, по предварительной информации, водитель грузовика при развороте не уступил дорогу рейсовому автобусу.

По данным управления, в дорожной аварии пострадали шесть человек.

Министерство территориальной безопасности края в своем телеграм-канале сообщает, что в ближайшие сутки на территории региона прогнозируются сильный снегопад и гололед.