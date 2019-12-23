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"Ай Флай" с конца декабря будет летать из Сочи в китайский Шэньчжэнь

© РИА Новости. Нина Зотина
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Чартерная авиакомпания iFly (юридическое название - ООО "Ай Флай") в зимнем расписании предусматривает выполнение полетов по маршруту Сочи (Краснодарский край) - Шэньчжэнь (Китай).

"Рейсы будут осуществляться еженедельно с 29 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. Обслуживать их будут авиалайнеры Airbus А330-200 вместимостью 341 пассажир", - сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Вылеты из российского города планируются по воскресеньям, из Шэньчженя - по понедельникам. Продолжительность полета в Китай составит 9 ч 15 мин., в обратном направлении - 11 ч 15 мин.

Для аэропорта Сочи это новое авианаправление.

Шэньчжэнь - крупный город на юго-востоке Китая, на границе с Гонконгом.

На сегодняшний день iFly является одним из лидеров рынка туристических авиаперевозок из России в Китай. Коммерческий директор турфирмы Tez Tour Александр Буртин владеет 25% уставного капитала компании. Еще 66% принадлежат его сыну Ивану Буртину через ООО "Галактика М". Совладельцем iFly с долей 9% в прошлом году стало ООО "Шелковый путь", которое, по данным системы СПАРК-Интерфакс, является "дочкой" зарегистрированной в Гонконге Joy Tour Global Ltd.

АО "Международный аэропорт Сочи" входит в группу "Базэл Аэро", в январе-сентябре 2019 года увеличило пассажиропоток на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,533 млн человек. "Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент", является совместным предприятием "БазЭла", Сбербанка и Changi Airports International ("дочка" Changi Airport Group).

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