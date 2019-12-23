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23.12.19 14:36
Декабрь в Москве может стать самым теплым и бесснежным за всю историю
"У нынешнего декабря есть все шансы стать самым теплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой", - говорится в сообщении.
Пока рекордсменом по теплу остается декабрь 2006 года, со средней месячной температурой воздуха +1,2 градуса при норме -6,1 градуса.
"Но тогда снежный покров установился после 19 декабря, и под Новый год в Москве было 7 см снега", - пишут "Метеоновости".
Нынешний декабрь лидирует и по "бесснежью": до конца недели ни снега, ни мороза жителям мегаполиса погода не обещает. Это следствие влияния атлантических циклонов, щедро поставляющих океаническое тепло в среднюю полосу России, отмечается на сайте.
По данным столичного метеобюро, с начала декабря в городе выпало 16 мм при норме 56 мм.
Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.
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