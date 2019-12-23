Попавшего в полынью пятнистого оленя спасли во Владимирской области

23.12.19 14:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Пятнистого оленя, оказавшегося в ледяной полынье вблизи села Заречное Владимирской области, спасли сотрудники Собинского государственного опытного охотничьего хозяйства, сообщает пресс-служба администрации региона.

Взрослый самец пятнистого оленя, спасаясь от стаи собак, пытался уйти от них по замерзшей Клязьме и попал в большую полынью. Животное плавало в ледяной воде и не могло выбраться на берег. Его заметил местный житель, который рыбачил неподалеку. Мужчина сразу связался с сотрудниками Собинского государственного опытного охотничьего хозяйства и сообщил о происшествии. Они незамедлительно выехали на место ЧП.

Передвигаясь по тонкому льду, сотруднику госохотхозяйства удалось подобраться к животному и набросить на его рога веревку. Оленя достали из полыньи.

"Потеряв силы и получив переохлаждение, олень долго лежал, не мог встать и самостоятельно передвигаться. Работники охотхозяйства переместили его на сухое место на берегу и остались рядом для наблюдения и охраны", - говорится в сообщении.

Спустя три часа олень смог подняться и уйти в пойму реки.