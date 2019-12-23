Еще 1 тыс. работников привлекут для строительства новых энергоблоков Курской АЭС-2

23.12.19 14:59

© РИА Новости. Павел Львов

23 декабря. Interfax-Russia.ru - АО ИК "АСЭ" (генеральный проектировщик и генподрядчик станции замещения Курская АЭС-2) в 2020 году увеличит количество занятых на сооружении энергоблоков NN1 и 2, сообщила пресс-служба АЭС.

"На сооружении Курской АЭС-2 трудятся более 4700 человек, в следующем году планируется привлечь к строительству еще порядка тысячи", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время на площадке одновременно ведутся работы на 19 объектах.

Отмечается, что все 13 запланированных в 2019 году задания по сооружению Курской АЭС-2, в том числе, два государственных, выполнены в полном объеме. В их числе - бетонирование второго яруса внутренней защитной оболочки первого энергоблока, монтаж упорной фермы и внутренней защитной оболочки реактора второго энергоблока и другие.

Курская АЭС-2 - станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Схема территориального планирования в области энергетики до 2030 года, утвержденная правительством РФ в ноябре 2013 года, предусматривает размещение на территории Курской области четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ. Установленная мощность каждого блока будущей станции - 1,255 ГВт. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков действующей атомной станции.