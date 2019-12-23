Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Ульяновской области

23.12.19 15:11

© РИА Новости. Илья Тимин

23 декабря. - Сотрудники МЧС спасли троих рыбаков с льдины на Волге в Ульяновской области, сообщается на сайте регионального главка.

Инцидент произошел в понедельник днем в Чердаклинском районе.

"На реке Волга со льдины, находящейся на расстоянии 300 м от берега, спасено 3 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки не выходить на тонкий лед.

Это не первый случай спасения рыбаков в регионе за последние дни.

Как сообщалось, 20 декабря в Сенгилеевском районе спасатели доставили на берег 11 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей по Волге льдине.