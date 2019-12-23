Севастополь рассчитывает на 20-процентный рост турпотока с запуском ж/д части Крымского моста

23.12.19 15:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Число туристов, посещающих Севастополь, может вырасти минимум на 20% с запуском железнодорожной части Крымского моста, заявил врио губернатора Михаил Развожаев журналистам в понедельник.

"Уверен, что минимум 20% мы получим дополнительно к турпотоку в Севастополь (по данным на сентябрь город принял 400 тыс. туристов - ИФ) и, соответственно, в Крым в предстоящий период", - сказал Развожаев со ссылкой на предварительные расчеты перевозчика.

Врио губернатора также подчеркнул, что власти ждут запуска грузового железнодорожного сообщения, поскольку связывают с этим развитие морского порта.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завершение строительства транспортного перехода через Керченский пролив стало воплощением мечты многих поколений.

"Сегодня привычный и удобный способ сообщения восстановлен. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова (...) Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог "сказку сделать былью", - написал Аксенов на своей странице во вконтакте.

По его словам, за пять лет "транспортной блокады" жители Крыма успели соскучиться по "романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы".

"Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных", - добавил глава региона.

В понедельник президент России Владимир Путин проехал в поезде по железнодорожной части Крымского моста и дал команду на отправление первого поезда по маршруту, который пройдет по этому транспортному переходу. Состав, стартовавший в Санкт-Петербурге, прибудет в Севастополь 25 декабря.

Ранее поезда из РФ в Крым ходили через территорию Украины. Украина, считающая полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, который по результатам местного референдума вошел в состав России.

Логистика в Крыму меняется с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, сообщалось на прошлой неделе: Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста - ФКУ Упрдор "Тамань" (структура федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Стоимость строительства объекта (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят 1 июля 2020 года.